46 человек оштрафовали за нарушение противопожарного режима в НСО

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области во время майских праздников усилили контроль за соблюдением пожарной безопасности. В регионе действует особый противопожарный режим, сообщили в ГУ МЧС России по области.
В этот период запрещено разводить открытый огонь, сжигать сухую растительность и мусор. Инспекторы Госпожнадзора совместно с представителями местных властей проводят рейды в частном секторе и на дачах. Кроме того, обстановку с воздуха контролируют беспилотники.
По данным ведомства, к административной ответственности уже привлекли 46 человек.
Размер штрафов составляет:
— для физических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей;
— для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей;
— для предпринимателей без образования юрлица — от 60 до 80 тысяч рублей;
— для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.
В МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать правила безопасности: не разводить открытый огонь, не сжигать траву и листья, а складировать их в компостные кучи или вывозить на свалки. Также рекомендуется держать на участке емкости с водой, огнетушитель или ящик с песком на случай возгорания.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX