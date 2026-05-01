46 человек оштрафовали за нарушение противопожарного режима в НСО

Запрещено разводить открытый огонь, сжигать сухую растительность и мусор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области во время майских праздников усилили контроль за соблюдением пожарной безопасности. В регионе действует особый противопожарный режим, сообщили в ГУ МЧС России по области.

В этот период запрещено разводить открытый огонь, сжигать сухую растительность и мусор. Инспекторы Госпожнадзора совместно с представителями местных властей проводят рейды в частном секторе и на дачах. Кроме того, обстановку с воздуха контролируют беспилотники.

По данным ведомства, к административной ответственности уже привлекли 46 человек.

Размер штрафов составляет:

— для физических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей;

— для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей;

— для предпринимателей без образования юрлица — от 60 до 80 тысяч рублей;

— для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

В МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать правила безопасности: не разводить открытый огонь, не сжигать траву и листья, а складировать их в компостные кучи или вывозить на свалки. Также рекомендуется держать на участке емкости с водой, огнетушитель или ящик с песком на случай возгорания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX