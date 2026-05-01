Под Новосибирском поймали подростка, сбившего девочку на питбайке

Питбайк изъяли и поместили на штрафстоянку. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Карасукском районе Новосибирской области сотрудники полиции за несколько часов установили водителя питбайка, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

Авария произошла 30 апреля в Карасуке. По данным полиции, водитель питбайка наехал на несовершеннолетнюю пешехода — девочку 2017 года рождения — и уехал. Ребенка с травмами доставили в Карасукскую центральную районную больницу.

На место происшествия оперативно выехали инспектор по делам несовершеннолетних и экипаж Госавтоинспекции. В кратчайшие сроки полицейские установили личность водителя, им оказался 16-летний житель Карасука.

На подростка составили административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством без права управления») и ст. 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с ДТП»). Также протокол составлен на его родителей по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ — за передачу управления транспортом лицу, заведомо не имеющему права управления.

В полиции напомнили, что управлять мототранспортом можно только с 16 лет и при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. При этом питбайк считается спортивным инвентарем и не предназначен для езды по дорогам общего пользования — использовать его можно только на специальных площадках и трассах. Кроме того, запрещено выезжать на дороги без шлема и защитной экипировки.

Правоохранители призывают родителей внимательно следить за досугом детей и не допускать их к управлению техникой.

