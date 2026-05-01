Потолок обрушился в спортшколе Новосибирской области

Здание 1940 года постройки. Фото: прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области прокуратура организовала проверку после обрушения потолка в здании детско-юношеской спортивной школы в Татарске. Речь идет о МКУ ДО «ДЮСШ», расположенной на улице Мичурина, 1.

По предварительным данным, первое обрушение произошло 30 апреля в 16:30, в помещении женской раздевалки рухнул подвесной потолок типа «Армстронг». Позже, около 19:25, частично разрушилось чердачное перекрытие: повреждена потолочная система, оголились конструкции кровли. Общая площадь разрушений составила около 3 квадратных метров.

Здание одноэтажное, 1940 года постройки, используется для занятий детей. В результате происшествия никто не пострадал. После ЧП объект обесточили, доступ в него закрыт.

На место выехал Татарский межрайонный прокурор, он координирует действия служб. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц.

Ранее, в марте 2026 года, прокуратура уже обращалась в суд с иском о проведении технического обследования здания ДЮСШ. Сейчас заявление находится на рассмотрении в Татарском районном суде.

