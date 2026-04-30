Стоматолог Мелехова: «Ананас может вызвать кровоточивость десен при воспалении»

Бромелайн расщепляет белки.

Люди с больными деснами могут заметить кровь после употребления ананаса из-за фермента бромелайна и органических кислот во фрукте. В норме легкое жжение проходит за 5-10 минут, но если появляется кровь, стоит обратиться к специалисту. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на стоматолога Веронику Мелехову.

Бромелайн расщепляет белки и вместе с лимонной и аскорбиновой кислотами раздражает слизистую, а также расширяет мелкие сосуды. У человека со здоровыми деснами ананас вызывает лишь небольшое пощипывание во время еды и вскоре после нее. А вот при гингивите или пародонтите, когда ткани уже опухшие и сосуды ломкие, фермент провоцирует капиллярное кровотечение.

У одних людей покалывание начинается уже после пятидесяти-ста граммов ананаса, а другие спокойно съедают целый плод. Врачи советуют отказаться от этого фрукта при остром воспалении слизистой — стоматите, гингивите, травмах. Также не стоит есть ананас в течение первой-второй недели после удаления зуба, имплантации или других операций в полости рта: бромелайн разжижает кровь и разрушает защитный сгусток, что грозит воспалением лунки и новым кровотечением. Беременным этот фрукт тоже нежелателен из-за гормонального гингивита.

