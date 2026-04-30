В Новосибирске продлили временные схемы движения двух автобусов

Участок на улице Чекалина закрыт для машин.

В Новосибирске на три маршрута общественного транспорта продолжают действовать объездные пути. Причина в том, что участок на улице Чекалина возле дома 30 по улице Новоуральской закрыт для машин до 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорогу перекрыли из-за ремонта теплотрассы, который проводит МУП «Энергия». Из-за этого автобусы под номерами 27 и 46, а также маршрутное такси 73 в обе стороны по-прежнему ездят в обход по улице Новоуральской.

Маршрут 27 «Площадь Калинина — Северное кладбище» при движении туда идет по Магистральной и Новоуральской, а затем выезжает на обычную схему. Обратно этот автобус движется как обычно. Маршрут 46 «Северное кладбище — ЖК Северная корона» туда едет по обычному пути, а назад — через Магистральную и Новоуральскую.

Маршрутка 73 «Северное кладбище — ДК имени Кирова» в прямом направлении ходит без изменений. В обратную сторону она тоже объезжает закрытый участок по улицам Магистральная и Новоуральская, после чего возвращается на привычную дорогу. В мэрии добавили, что диспетчеры следят за работой этих маршрутов и учитывают все изменения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX