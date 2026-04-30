Новосибирцы отметили 377-летие Пожарной охраны России

Медаль «За спасение на пожаре» получили трое сотрудников. Фото: МЧС Новосибирской области

В Новосибирске 30 апреля сотрудники МЧС, ветераны, добровольцы и кадеты собрались у памятника Героям мирного времени. Они отметили 377 лет со дня образования Пожарной охраны России. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

Начальник главного управления ведомства Виктор Орлов поздравил коллег и сказал, что их профессионализм и верность делу помогают защищать людей и территории. Губернатор Андрей Травников пожелал огнеборцам «сухих рукавов» и поблагодарил за ежедневную работу по профилактике пожаров. Самого главу региона наградили медалью «XXXV лет МЧС России» за вклад в развитие гражданской обороны.

Медаль «За спасение на пожаре» получили трое сотрудников. Младший сержант Никита Гоппе вынес из густого дыма четверых детей. Лейтенант Владимир Григорьев ночью спас пожилую женщину и помог эвакуировать еще одного жильца. Старший сержант Александр Дулин вытащил хозяина горящей квартиры и вместе с другими спас еще шестерых человек.

Благодарственные письма губернатора вручили сержанту Марине Ивановой, сотруднику пожарно-спасательной части Михаилу Мальцеву, бывшему командиру отделения Алексею Патрашкову и старшему прапорщику Игорю Сюзаеву. Присутствующие почтили минутой молчания память пожарных, которые погибли на службе. В конце церемонии к памятнику Героям мирного времени возложили цветы.

