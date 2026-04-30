Губернатор Травников поблагодарил новосибирских депутатов за работу

С депутатами нижней палаты парламента они постоянно на связи. Фото: телеграм-канал Андрея Травникова

Губернатор Андрей Травников встретился с депутатами Государственной Думы от Новосибирской области. В разговоре участвовали Александр Жуков, Виктор Игнатов, Александр Аксененко, Олег Иванинский и Дмитрий Савельев. Об этом сообщил Андрей Травников в своем телеграм-канале.

Глава региона назвал такие встречи дополнительной возможностью наметить планы совместной работы по инфраструктурным проектам и социальным программам. Он добавил, что с депутатами нижней палаты парламента они постоянно на связи, поэтому большинство вопросов от жителей области решаются быстро.

Травников поблагодарил депутатов за то, что они не только помогают принимать нужные федеральные решения, но и защищают интересы региона. За последние пять лет таких примеров набралось немало: отстаивание параметров областного бюджета, реструктуризация части федеральных кредитов для области, продвижение программ по ремонту дворов, развитию сельских территорий, капремонту школ, детских садов, общежитий и дорожному строительству.

