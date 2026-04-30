Стройфирма задолжала подрядчику более 17,5 млн рублей в Новосибирске

Всю задолженность перед компанией полностью погасили.

В Новосибирске строительная фирма задолжала малому предприятию больше 17,5 миллионов рублей за работу на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что строительно-монтажный трест номер 12, который является филиалом ОАО «РЖДстрой», не расплатился с подрядчиком по договору. Речь шла о деньгах за уже выполненные работы на объектах железнодорожного транспорта. Сумма долга превышала 17,5 миллиона рублей.

После того как надзорное ведомство вмешалось в ситуацию, всю задолженность перед компанией полностью погасили. Кроме того, на само юридическое лицо, которое нарушило сроки оплаты, составили протокол по статье 7.30.4 Кодекса об административных правонарушениях. Тресту назначили штраф.

