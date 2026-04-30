Организаторам ЕГЭ запретили досматривать школьников в Новосибирске

Взрослые должны попросить участника добровольно сдать запрещенный предмет. Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Новосибирске на экзаменах в школе больше не будут трогать учеников при проверке. Если у школьника есть подтвержденные медицинские противопоказания, он может не проходить через рамку металлоискателя. Рособрнадзор опубликовал методические рекомендации на 2026 год.

Организаторам и сотрудникам охраны строго запрещено прикасаться к детям и их вещам. Если металлоискатель сработал, взрослые должны попросить участника добровольно сдать запрещенный предмет в комнату хранения или передать его сопровождающему. Никакого физического досмотра не допускается.

Когда школьник проходит через рамку и она подает сигнал, организатор действует по инструкции. Сначала он говорит, в какой именно зоне сработал датчик. Затем отводит ребенка в сторону, чтобы не задерживать остальных. После этого объясняет правила: на экзамене нельзя иметь при себе телефоны, фотоаппараты, умные часы, справочники и любые записи. Если запрещенную вещь найдут уже в аудитории, ученика удалят с экзамена, и пересдать его в резервные дни уже не получится.

