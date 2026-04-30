Семье в Новосибирске не дали пройти на волейбольный матч из-за плаката

Клуб принес извинения семье, которая столкнулась с этой ситуацией. Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

В Новосибирске семья не смогла пройти на домашний матч волейбольного клуба «Локомотив» с плакатом, на котором дочь нарисовала желто-синий мяч. Отцу семейства пришлось черным маркером закрасить изображение, чтобы пустили на трибуны.

В пресс-службе ВК «Локомотив-Новосибирск» пояснили, что на входе работает подрядная организация, которая следит за безопасностью по строгим правилам. Сотрудник охраны слишком буквально понял инструкции и не пропустил болельщиков с плакатом. Руководство не согласно с таким жестким подходом и пообещало разобраться с сотрудниками частного охранного предприятия.

Клуб принес извинения семье, которая столкнулась с этой ситуацией. Там добавили, что с большим вниманием относятся к творчеству болельщиков и поддерживают их яркие плакаты. Руководство пообещало отдельно связаться с семьей, чей рисунок пострадал из-за инцидента.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX