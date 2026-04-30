Семье в Новосибирске не дали пройти на волейбольный матч из-за плаката

В Новосибирске семья не смогла пройти на домашний матч волейбольного клуба «Локомотив» с плакатом, на котором дочь нарисовала желто-синий мяч. Отцу семейства пришлось черным маркером закрасить изображение, чтобы пустили на трибуны.
В пресс-службе ВК «Локомотив-Новосибирск» пояснили, что на входе работает подрядная организация, которая следит за безопасностью по строгим правилам. Сотрудник охраны слишком буквально понял инструкции и не пропустил болельщиков с плакатом. Руководство не согласно с таким жестким подходом и пообещало разобраться с сотрудниками частного охранного предприятия.
Клуб принес извинения семье, которая столкнулась с этой ситуацией. Там добавили, что с большим вниманием относятся к творчеству болельщиков и поддерживают их яркие плакаты. Руководство пообещало отдельно связаться с семьей, чей рисунок пострадал из-за инцидента.
