Новосибирцам снизят аванс в мае-2026 из-за праздников

Конкретные суммы могут прописывать в коллективном договоре. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В мае из-за праздничных дней количество рабочих часов уменьшается, что повлияет на зарплату тех, кто получает почасовую оплату или работает сдельно. Таким сотрудникам работодатель обязан доплатить за нерабочие праздничные дни, даже если человека не привлекали к труду 1 и 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Тем, у кого установлен оклад при пятидневной рабочей неделе, заплатят за май обычную сумму. По закону работники на окладе не теряют в заработке из-за праздничных и дополнительных выходных, которые ввело правительство. Но если человек получает еще и премию, то тут все зависит от внутренних правил компании — премия не гарантирована законом.

Людей со сдельной системой или часовой ставкой ждет иной порядок. По логике, за меньшее количество отработанных часов в мае они должны получить меньше, но Трудовой кодекс сокращает разрыв с окладниками. Работодатель сам определяет размер дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни, как сказано в статье 112 ТК РФ.

Если человека привлекли к труду 1 или 9 мая, а также в выходной по графику, то оплата должна быть не меньше двойного размера. Для сдельщиков это двойные сдельные расценки, для тех, кто на почасовой оплате, — двойная ставка. Окладникам платят сверх оклада: одинарную ставку, если работа не выходила за месячную норму, и двойную, если пришлось трудиться сверх нормы. Конкретные суммы могут прописывать в коллективном договоре или локальном акте компании, но они не могут быть ниже двукратных.

