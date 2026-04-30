В Новосибирске больше месяца ищут пропавшего 22-летнего парня

Его рост — 180 сантиметров. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирске уже больше месяца разыскивают молодого человека 2004 года рождения. Егор Сайбель из Ленинского района перестал выходить на связь 19 марта 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Пропавшему 22 года. Его рост — 180 сантиметров, телосложение обычное, волосы русые, а глаза серо-голубые. Во что был одет парень в день исчезновения, неизвестно.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Егора, позвонить на горячую линию. Телефоны для связи: 8 (800) 700-54-52 или 112. Отряд также привлекает добровольцев к поискам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX