Новосибирские дачники могут лишиться участков из-за сорняков и мусора

В России с 1 марта 2025 года начал действовать новый закон о земле для собственников. Владельцам участков в населенных пунктах, а также садовых и огородных земель выделили три года на их освоение. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

Речь идет прежде всего о тех, кто не следит за порядком на своей территории. За отведенное время человек должен убрать мусор, осушить землю, выровнять рельеф и выполнить другие работы, чтобы подготовить участок к использованию. В течение этих трех лет владельца не накажут за то, что он не использует землю по назначению.

Если по истечении срока на участке ничего не изменится, надзорные органы зафиксируют нарушение. Механизм изъятия земли за неиспользование по целевому назначению существует в России с 1995 года. Раньше участок могли забрать, если им не пользовались три года. Новый закон фактически увеличивает этот срок: теперь к трем годам прибавляется еще столько же на освоение, и только после этого возможна процедура изъятия.

