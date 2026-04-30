Губернатор Травников вручил награды 70 жителям Новосибирской области

Помимо федеральных наград, жителям региона вручили областные знаки отличия. Фото: правительство Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области прошла церемония награждения местных жителей. Десяткам человек вручили государственные и региональные знаки отличия за их работу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Андрей Травников вместе с председателем Законодательного собрания Андреем Шимкивом лично вручили награды. Получили их больше 70 человек. Глава области заметил, что это говорит о переменах в стране, которая возвращается к своим традициям и ценностям, знакомым с детства. По его словам, настоящими героями сегодня считаются те, кто долгие годы незаметно и честно трудится на своем месте, отдавая все силы делу, которому служит.

Среди выданных наград оказались ордена Дружбы, а также орден «За заслуги в культуре и искусстве». Несколько человек получили медали ордена «Родительская слава» и медали Луки Крымского. Также вручили знаки отличия «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней, нагрудные знаки заслуженных врачей, работников высшей школы, машиностроителей и метеорологов России. Кроме того, наградили заслуженных работников сельского хозяйства, социальной защиты, художников, а также выдали почетные грамоты и благодарности от президента.

Помимо федеральных наград, жителям региона вручили областные знаки отличия: «За заслуги перед Новосибирской областью», «Будущее Новосибирской области» и «Почетный наставник Новосибирской области». Некоторые получили медаль Покрышкина и нагрудные знаки заслуженных спасателей, строителей, работников ЖКХ, связи, торговли и средств массовой информации региона. Также раздали почетные грамоты области.

