В Центральном парке Новосибирска 8 мая запустят фонтан

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Центральном парке Новосибирска 8 мая после зимнего перерыва снова заработает фонтан. Торжественный запуск запланирован на 20 часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе МАУ «Дирекция городских парков».

Праздничная программа начнется раньше – выступит военный оркестр Новосибирского высшего военного командного училища. В 19.00 стартует концерт. После него, ровно в 20.00, состоится сам запуск фонтана.

Гостей ждут по адресу улица Мичурина, 8. Начало мероприятия в 18.00.

