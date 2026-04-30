В новосибирском музее открылась выставка о женщинах и детях на войне

В объективе военных корреспондентов — летчицы, снайперы, медсестры и подростки у станков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском художественном музее открылся фотопроект «Женщины и дети в годы Великой Отечественной войны». Уникальные снимки предоставил Мультимедиа Арт Музей из Москвы. На них — женские боевые формирования, заводские цеха и колхозные поля. Об этом пишут Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области.

В объективе военных корреспондентов — женщины и дети, которые работали по 12 часов, обеспечивая потребности армии. А еще — женские боевые формирования. По разным оценкам, на фронте воевали до миллиона советских женщин.

На выставке есть снимки Ольги Игнатович — одной из семи женщин-фотокорреспондентов, работавших в действующей армии. Ее кадры первых минут освобождения Освенцима обошли весь мир.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX