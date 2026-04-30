НовостиОбщество30 апреля 2026 13:08

Сотрудник полиции из Алтайского края восстановил историю своего рода тубаларов

Александр Бедушев хочет официально признать себя представителем коренного малочисленного народа
Екатерина ХАЛИМОВА
Александр Бедушев хочет официально признать себя представителем коренного малочисленного народа

Александр Бедушев хочет официально признать себя представителем коренного малочисленного народа

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России 30 апреля впервые отмечается День коренных малочисленных народов. Праздник был учрежден указом президента в ноябре 2025 года. Об этом пишет «Вечерний Барнаул».

Одним из представителей таких народов является житель Барнаула Александр Бедушев — тубалар по происхождению. По его словам, о своих корнях он знал с детства, но всерьез заинтересовался историей семьи уже во взрослом возрасте.

— Знал и знал, но особо этим не интересовался. Когда маленький, не особо этому придаешь значение, — рассказал Александр.

Интерес к родословной усилился после создания семьи. Вместе с супругой Эммой они начали восстанавливать историю нескольких поколений, а поводом стал конкурс генеалогических древ в детском саду их сына.

— Мне кажется, раньше Александр порой стеснялся того, что он тубалар. Но этим, наоборот, нужно гордиться, — отметила Эмма.

По словам Бедушева, тубалары — «лесные люди», их корни связаны с Горным Алтаем. Народ сформировался, по одной из версий, после татаро-монгольского ига. Сейчас в мире насчитывается около двух тысяч представителей этого этноса.

