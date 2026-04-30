Сотрудник полиции из Алтайского края восстановил историю своего рода тубаларов

Александр Бедушев хочет официально признать себя представителем коренного малочисленного народа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России 30 апреля впервые отмечается День коренных малочисленных народов. Праздник был учрежден указом президента в ноябре 2025 года. Об этом пишет «Вечерний Барнаул».

Одним из представителей таких народов является житель Барнаула Александр Бедушев — тубалар по происхождению. По его словам, о своих корнях он знал с детства, но всерьез заинтересовался историей семьи уже во взрослом возрасте.

— Знал и знал, но особо этим не интересовался. Когда маленький, не особо этому придаешь значение, — рассказал Александр.

Интерес к родословной усилился после создания семьи. Вместе с супругой Эммой они начали восстанавливать историю нескольких поколений, а поводом стал конкурс генеалогических древ в детском саду их сына.

— Мне кажется, раньше Александр порой стеснялся того, что он тубалар. Но этим, наоборот, нужно гордиться, — отметила Эмма.

По словам Бедушева, тубалары — «лесные люди», их корни связаны с Горным Алтаем. Народ сформировался, по одной из версий, после татаро-монгольского ига. Сейчас в мире насчитывается около двух тысяч представителей этого этноса.

