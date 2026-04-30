Краевед Морохин: «Нижгород или Нижегород — это название города давно исчезло»

У города есть десятки вариантов имени на разных языках

Краевед и профессор Николай Морохин рассказал, как представители разных народов Поволжья называют Нижний Новгород. У города оказалось сразу несколько вариантов имен, связанных с историей, языком и культурой. Об этом пишет NewsNN.

По словам ученого, в башкирском языке город называют Тубэнге Новгород, что буквально означает «Нижний Новгород». Похожее звучание есть и у татар — Тубэн Новгород. При этом татары-мишари используют более короткий вариант — Нижгар.

В марийских языках закрепилось название Угарман, которое переводится как «новая крепость». А в чувашском языке город известен как Чулхула — «каменный город».

— В ряде источников встречается сочетание «Град камен», — рассказал Морохин NewsNN. — В легендах подчеркивается крепость города и его неприступность.

Особый интерес вызывает эрзянский язык. Здесь традиционно использовали название Алоош — «нижний город». Однако сейчас в литературе все чаще встречается вариант Обранош. Он связан с древним поселением, которое существовало на месте города до его основания.

