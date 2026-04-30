На Димитровском мосту в Новосибирске начали бетонирование

В Новосибирске на Димитровском мосту приступили к одному из ключевых этапов капитального ремонта — начались бетонные работы. Об этом сообщили в мэрии города.
На объекте уже уложили 45 кубометров бетона — это около 250 метров монолитного основания под барьерное ограждение. Всего проектом предусмотрено более 700 метров таких конструкций.
Этот этап считается базовым для дальнейшего ремонта. После устройства основания подрядчики смогут перейти к формированию новой дорожной одежды: выравнивающему слою, гидроизоляции и укладке асфальтобетона на проезжей части и тротуарах.
Сейчас специалисты готовят следующий участок к бетонированию: собирают арматурный каркас и устанавливают опалубку.
