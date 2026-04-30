Бессмертный полк в Новосибирске начнет движение от часовни Николая Чудотворца

В его главе встанут национальная колонна и духовой оркестр.

В Новосибирске 9 мая после военного парада на площади Ленина состоится шествие «Бессмертного полка». Участники смогут пройти с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и героев специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Парад войск Новосибирского гарнизона начнется в 10.00 на площади Ленина. Его организует 41-я общевойсковая армия Центрального военного округа. Сразу после этого стартует акция «Всем миром, всем народом!». На площадь вынесут Знамя Победы, копии боевых знамен семнадцати сибирских дивизий, знамя «Новосибирск — город трудовой доблести», флаг России и флаги пятнадцати республик СССР. Затем за флагами пойдут многонациональная колонна и десять ретроавтомобилей. Завершит эту часть программы выступление Новосибирского городского духового оркестра.

После этого на площадь выйдут колонны «Бессмертного полка». Шествие начнется от часовни Николая Чудотворца и пройдет по Красному проспекту до Дома офицеров. В его главе встанут национальная колонна и духовой оркестр. Построение участников назначали на 9.00 у часовни по адресу Красный проспект, 17а. Движение колонны ориентировочно стартует в промежутке с 10.45 до 10.55.

Из-за массовых мероприятий в честь 81-й годовщины Победы в городе временно ограничат движение транспорта. Жителям советуют заранее продумывать удобные маршруты.

Тем, кто не придет на очное шествие, предлагают присоединиться к акции «Бессмертный полк онлайн». Заявки принимают до 6 мая. Для участия нужно разместить фотографию и сведения о ветеране, труженике тыла или участнике Великой Отечественной войны. На сайте можно улучшить и раскрасить снимок, а также рассказать историю своего героя в соцсетях.

