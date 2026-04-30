В Новосибирской области новорожденных чаще всего называют Михаилами и Аннами

В Новосибирской области назвали самые популярные имена новорожденных по состоянию на 29 апреля 2026 года. Статистику опубликовал Реестр ЗАГС.
Среди мальчиков лидером остается имя Михаил — его выбрали 206 раз. Также в числе популярных — Александр, Матвей, Артем и Роман. У девочек первое место заняла Анна — 129 регистраций. В пятерку также вошли Ева, Варвара, София и Василиса.
Большинство родителей по-прежнему выбирают классические варианты, которые легко произносятся и привычны для общества.
