В Новосибирской области новорожденных чаще всего называют Михаилами и Аннами

Реестр ЗАГС опубликовал свежие данные на конец апреля

В Новосибирской области назвали самые популярные имена новорожденных по состоянию на 29 апреля 2026 года. Статистику опубликовал Реестр ЗАГС.

Среди мальчиков лидером остается имя Михаил — его выбрали 206 раз. Также в числе популярных — Александр, Матвей, Артем и Роман. У девочек первое место заняла Анна — 129 регистраций. В пятерку также вошли Ева, Варвара, София и Василиса.

Большинство родителей по-прежнему выбирают классические варианты, которые легко произносятся и привычны для общества.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX