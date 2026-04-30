Жительницу Новосибирска оштрафовали за хулиганство на Сибирь-Арене

Женщину задержали на 48 часов. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске 29 апреля на ледовой арене «Сибирь-Арена» во время массового мероприятия задержали 37-летнюю женщину. Она ругалась нецензурно и провоцировала других посетителей, чем нарушала общественный порядок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полицейские, которые следили за порядком на арене, увезли нарушительницу в отдел № 8 «Кировский». Там на нее составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Женщину задержали на 48 часов в административном порядке.

30 апреля Кировский районный суд Новосибирска вынес решение. Нарушительницу наказали штрафом.

