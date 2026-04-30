Инфляция в Новосибирской области замедлилась до 5,7%

Цены в марте выросли на 0,6% — ниже, чем месяцем ранее

В Новосибирске и области зафиксировали замедление инфляции. По данным Банк России, в марте цены выросли на 0,6%, а годовой показатель снизился до 5,7%. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

Первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева отметила, что инфляция в регионе снижается с июля прошлого года, а после январского всплеска темпы роста цен продолжают замедляться.

— Перенос увеличения НДС в цены практически завершился, — подчеркнула она.

Среди особенностей марта — снижение цен на инструменты, что связано с низким спросом перед началом дачного сезона. В то же время услуги зарубежного туризма подорожали быстрее, чем в среднем по стране, из-за высокого спроса и ограниченного числа доступных туров.

Отдельно отмечено снижение цен на сыры: за месяц они подешевели на 3,3%, а в годовом выражении — на 8,2%. Это связано с акциями производителей и торговых сетей для распродажи запасов.

