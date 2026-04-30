Территорию Новосибирского зоопарка обработали от клещей

Следующую обработку запланировали на май. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило 29 апреля провели противоклещевую обработку всей территории. Теперь гулять по зоопарку стало безопаснее для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Следующую обработку запланировали на май. Несмотря на принятые меры, гостям советуют не забывать об осторожности.

Перед визитом лучше нанести на кожу средства, отпугивающие клещей. Одежду стоит выбирать светлую, с длинными рукавами и штанинами – на таком фоне насекомых проще заметить. После прогулки рекомендуется осмотреть себя и спутников.

