В Новосибирске 1 мая простятся с начальником ветеринарии Сергеем Туром

В Новосибирск 1 мая состоится прощание с начальником отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий Сергеем Туром. Об этом рассказала пресс-служба регионального минсельхоза.
Церемония пройдет с 11:30 до 12:30 по адресу: улица Кропоткина, 112, большой зал.
Сергей Тур занимал должность начальника отдела, отвечающего за противоэпизоотические, противопаразитарные и ограничительные мероприятия.
— Сергей Викторович был профессионалом своего дела, ответственным и неравнодушным человеком, которого уважали коллеги и ценили за порядочность, трудолюбие и преданность работе, — говорится в сообщении.
