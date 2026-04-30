В Новосибирске 1 мая простятся с начальником ветеринарии Сергеем Туром

Церемония прощания пройдет в большом зале на улице Кропоткина

В Новосибирск 1 мая состоится прощание с начальником отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий Сергеем Туром. Об этом рассказала пресс-служба регионального минсельхоза.

Церемония пройдет с 11:30 до 12:30 по адресу: улица Кропоткина, 112, большой зал.

Сергей Тур занимал должность начальника отдела, отвечающего за противоэпизоотические, противопаразитарные и ограничительные мероприятия.

— Сергей Викторович был профессионалом своего дела, ответственным и неравнодушным человеком, которого уважали коллеги и ценили за порядочность, трудолюбие и преданность работе, — говорится в сообщении.

