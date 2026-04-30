В Новосибирске снесут аварийный дом 1935 года на улице Тельмана

Подрядчик должен будет справиться с задачей за десять рабочих дней.

В Новосибирске планируют снести двухэтажный деревянный дом, построенный в 1935 году на улице Тельмана, 14. Здание признали аварийным и подлежащим сносу. Информация опубликованна на сайте Госзакупок.

Заказчиком работ выступает департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Начальная цена контракта составляет 1 541 356 рублей 34 копейки. Заявки от желающих выполнить снос принимают до 8 мая 2026 года.

Согласно документации, подрядчик должен будет справиться с задачей за десять рабочих дней. Отсчет начнут со следующего дня после подписания муниципального контракта. Общий срок действия контракта при этом составляет 57 календарных дней с момента его заключения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX