В Новосибирске ассенизатор сливал отходы в неположенном месте

На водителя составили два протокола. Фото: Минприроды Новосибирской области

В Новосибирске 30 апреля экологическая инспекция министерства природных ресурсов и экологии задержала ассенизатора на Гусинобродском шоссе. Специалисты зафиксировали, как он сливал жидкие коммунальные отходы в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Новосибирской области.

На водителя составили два протокола об административных нарушениях. Общая сумма штрафов составила 50 тысяч рублей.

С начала 2025 года и за прошедшее время 2026 года инспекторы провели 25 проверочных мероприятий. Они проходили без прямого контакта с теми, кого проверяли. Цель была одна – найти и остановить тех, кто сливает отходы где попало. Такие рейды организовали на Гусинобродском шоссе, на улице Профилактической в Дзержинском районе, а также на улицах Декабристов и Переселенческой в Октябрьском районе Новосибирска.

За весь этот период по итогам выездных проверок вынесли 10 постановлений о штрафах. Их получили пять человек. Общая сумма взысканий достигла 250 тысяч рублей. Из них пять постановлений выписали по статье 7.20 КоАП РФ, и еще пять – по части 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX