Аттракционы в Первомайском парке Новосибирска запустят с 1 мая

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Первомайский парк завершается подготовка к сезону аттракционов. В преддверии открытия сотрудники приводят в порядок оборудование и проверяют его безопасность. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции городских парков Новосибирска.
Сейчас в парке красят и моют конструкции, обновляют покрытия и тестируют механизмы. Специалисты проверяют каждую деталь — от каруселей до батутов, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию.
Аналогичные работы проходят и в других парках города. Аттракционы не только готовят технически, но и обновляют внешний вид, чтобы встретить посетителей в новом сезоне.
Запуск большинства аттракционов в Новосибирске планируется с 1 мая. При этом точные сроки могут отличаться в зависимости от конкретного парка и оборудования.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru