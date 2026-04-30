Водитель сбил мужчину и пенсионерку на Троллейной в Новосибирске

За рулем иномарки находился мужчина 1956 года рождения. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Ленинском районе Новосибирска 30 апреля около 13 часов водитель за рулем автомобиля «Саненг Актион» сбил двух пешеходов. Мужчина не справился с управлением на регулируемом перекрестке на улице Троллейной, после чего врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

За рулем иномарки находился мужчина 1956 года рождения. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения на перекрестке водитель потерял контроль над машиной, из-за чего выехал на тротуар и сбил там двух человек.

В результате аварии пострадали двое пешеходов – мужчина 2002 года рождения и женщина 1952 года рождения. Их с травмами разной степени тяжести увезли в больницу. Сотрудники ДПС сразу приехали на место происшествия. Полицейские выясняют все детали случившегося.

