ХК «Сибирь» заключил двухлетний контракт с защитником Баклашевым

За новосибирский клуб Никита провел 35 матчей. Фото: ХК «Сибирь»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» продлил сотрудничество с 21-летним защитником Никитой Баклашевым на два сезона. Стороны оформили двустороннее соглашение. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь».

Баклашев является воспитанником московского «Динамо». В КХЛ он впервые вышел на лед в составе «Сочи» в сезоне 2024/2025.

В прошлом сезоне защитник перешел в «Сибирь» по обмену с московским «Динамо». За новосибирский клуб Никита провел 35 матчей, три из них пришлись на плей-офф. В этих играх игрок сделал две голевые передачи.

