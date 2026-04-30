Замдиректора Новосибирского зоопарка Ольга Шило получила орден

Орден «За труды в культуре и искусстве». Фото: стоп-кадр из ролика Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

Заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка Ольга Шило удостоена ордена «За труды в культуре и искусстве». Высокую награду ей вручили 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

Ольга Владимировна работает в зоопарке почти 40 лет. Она занимается ключевыми направлениями: курирует научно-исследовательские программы; координирует исследовательские и обменные проекты; обеспечивает комфортные условия для животных; обучает и наставляет молодых специалистов.

Благодаря ее профессионализму и преданности делу в зоопарке сохраняется и приумножается уникальная коллекция. Реализуются значимые проекты по сохранению биоразнообразия.

