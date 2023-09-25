В Новосибирске водителя ГАЗели зажало в кабине после ДТП с КамАзом: его вызволяли спасатели

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе столкнулись ГАЗель и КамАз. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе столкнулись ГАЗель и КамАз. Авария произошла в понедельник, 25 сентября. Водителя одного из грузовиков зажало в машине. На помощь ему пришлось вызывать спасателей.

— На телефон оперативного дежурного МАСС поступило обращение, что на ГБШ произошло ДТП, имеется зажатый, а именно водитель ГАЗели, который врезался в КамАЗ, — сообщили спасатели МАСС.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасателям удалось достать из кабины грузовика 44-летнего мужчину. Его передали врачам скорой помощи.

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