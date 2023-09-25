Новосибирским пенсионерам рассказали о новых льготах и выплатах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замминистра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов рассказал, какие льготы и выплаты ждут пенсионеров с нового года.

Так, увеличится льгота на проезд в электричке. С 50% она возрастет до 100%. У пожилых людей также сохраняется право обменять ее на денежную выплату.

Помимо этого, будет установлен прожиточный минимум для пенсионеров. Он составит 12 666 рублей. Теперь, если пенсия не достигает положенной суммы, человеку установят дополнительную выплату.

Напомним, в Новосибирской области проживает более 651 тысячи пожилых людей. В декаду пожилых людей для них пройдет более 1600 мероприятий. Это флешмобы, концерты, экскурсии, кинопоказы, выставки, турниры, спартакиады, бонусные акции в аптеках и магазинах, консультации по трудоустройству, мастер-классы, встречи со специалистами.

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