В Новосибирске у жителей в СНТ Первомайского района отключили электричество

В Новосибирске у жителей в СНТ «Ветеран» Первомайского района отключили электричество. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске у жителей в СНТ «Ветеран» Первомайского района отключили электричество. Света нет как минимум по улице Радиостанция, 2.

— На территории СНТ проживают ветераны боевых действий, воевавшие в Афганистане и Чечне, также здесь проживают жены и дети участников СВО — сегодня здесь нет электроэнергии, мы разбираемся в вопросе, — написал на своей страничке местный депутат Андрей Любавский.

Депутат также сообщил, что планирует обратиться по данному факту в прокуратуру.

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