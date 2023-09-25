Поднял, отряхнул и уехал: в Новосибирске мужчина сбил девочку на «зебре»

В Новосибирске мужчина сбил девочку на «зебре». Фото: предоставлено родителями пострадавшей

В Новосибирске водитель легковушки сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе и уехал. Происшествие случилось 25 сентября около 6:00 у остановки «Александра Чистякова».

- Дочь переходила дорогу. Водитель в это время разговаривал по телефону и не заметил ее. Вышел, поднял, отряхнул и уехал. Ребенок ушла в состоянии аффекта. Она вернулась домой, а когда заболели ноги, позвонила и сказала, что на нее наехала машина, - рассказал КП-Новосибирск папа девочки.

На теле ребенка остались синяки и ссадины. Также в аварии разбились очки.

- Около 6 часов утра в Кировском районе, неустановленный водитель у дома №22 по улице Александра Чистякова совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, - сообщили в УГИБДД.

Спустя некоторое время, водитель вышел на связь с родителями сбитой девочки.

- Родители позвонили, сказали, что объявился [водитель], позвонил сам. Вечером будет разговор, - рассказала КП-Новосибирск коллега отца Дарья.

Тем не менее, в Госавтоинспекции мужчину объявили в розыск. Свидетелей просят обращаться по телефонам 232-23-19, 232-23-21, 232-23-51.

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