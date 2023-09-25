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НовостиОбщество25 сентября 2023 11:24

В Новосибирской области в декаду пожилых людей пройдет более 1600 мероприятий

Они запланированы на период с 1 по 10 октября
Полина ШЕВЧЕНКО
В Новосибирской области в декаду пожилых людей пройдет более 1600 мероприятий.

В Новосибирской области в декаду пожилых людей пройдет более 1600 мероприятий.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области в декаду пожилых людей пройдет более 1600 мероприятий. Они запланированы на период с 1 по 10 октября.

Программа затронет все сферы жизни, актуальные для людей пожилого возраста. Среди них здоровье, спорт, бытовые услуги.

Так, запланированы флешмобы, концерты, экскурсии, кинопоказы, выставки, турниры, спартакиады, бонусные акции в аптеках и магазинах, консультации по трудоустройству, мастер-классы, встречи со специалистами.

В Новосибирской области проживает более 651 тысячи пожилых людей. Это 24% от всего населения региона.

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