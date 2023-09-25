В Новосибирской области в декаду пожилых людей пройдет более 1600 мероприятий.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области в декаду пожилых людей пройдет более 1600 мероприятий. Они запланированы на период с 1 по 10 октября.
Программа затронет все сферы жизни, актуальные для людей пожилого возраста. Среди них здоровье, спорт, бытовые услуги.
Так, запланированы флешмобы, концерты, экскурсии, кинопоказы, выставки, турниры, спартакиады, бонусные акции в аптеках и магазинах, консультации по трудоустройству, мастер-классы, встречи со специалистами.
В Новосибирской области проживает более 651 тысячи пожилых людей. Это 24% от всего населения региона.
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