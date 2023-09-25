В Новосибирске перекупы массово продают билеты на матче ХК «Сибирь»

В Новосибирске перекупы массово продают билеты на матчи ХК «Сибирь». Фото: vk.com/hcsibir1962

В Новосибирске перекупы массово продают билеты на матчи ХК «Сибирь». Они встречаются на разных сайтах и платформах с объявлениями.

Минимальная цена билетов — около 400 рублей, в среднем цены могут достигать и 1200 рублей за один билет. Периодически билеты на матчи продают день в день, а некоторые даже можно получить доставкой.

— Билеты на матч Сибирь-Ска, билеты на хоккей. Матч 27 сентября Широкий ассортимент секторов, от бюджетных до самых лучших. Верхний ярус — от 800 рублей, нижний ярус — от 1000 рублей, — сообщается в одном из объявлений. — Е4, А2, А4 по 1800.

Е5, А1, Е2 по 1600. Р3, Н1 по 1000. Р6 по 800. Перед покупкой ознакомьтесь с профилем. Давно, честно и без нареканий продаю билеты.

При этом в ГАУ НСО «Арена» КП-Новосибирск пояснили, что билетная программа на матчи полностью принадлежит ХК «Сибирь».

— Мы не занимается продажей билетов на хоккейные матчи команд «Сибирь» и «Сибирские снайперы». Билетная программа на данные мероприятия полностью принадлежит клубу. Обращаем ваше внимание, что на официальном сайте арены нет возможности приобретения билетов, — пояснили КП-Новосибирск в ГАУ НСО. — Мы рекомендуем покупать билеты только на официальном сайте хоккейного клуба «Сибирь».

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