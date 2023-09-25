Жителей новосибирского села терроризируют енотовидные собаки

Жители села Суздалка жалуются на «набеги» енотовидных собак. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители села Суздалка в Доволенском районе Новосибирской области жалуются на «набеги» енотовидных собак. По их словам, животные дерут кур и агрессивно реагируют на людей, если те пытаются помешать их планам.

Так, несколько месяцев назад енотовидные собаки пробрались в огород директора сельского Дома культуры Галины Кизим.

− По весне у нас в огороде квочка с цыплятами сидела в переносной клетке. Утром выхожу и вижу такую картину: вокруг клетки нарыты подкопы, внутри никого нет, лишь кровь и перья, − цитирует сибирячку интернет-издание Доволенского района «Сельская правда».

На этом пушистые хищники не остановились. Спустя некоторое время они утащили из курятника Галины 20 бройлеров. У другого местного жителя Сергея Игнатова около месяца назад пропали три бройлера.

Госинспектор по отделу охраны животного мира, особо охраняемых территорий Минприроды НСО по Доволенскому району Николай Сердюков отметил, что с 15 сентября в Суздалке можно отстреливать пушные виды животных, в том числе енотовидную собаку. Было выдано разрешение на отстрел пяти особей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области бешеная енотовидная собака укусила за ногу пенсионерку. Произошло это в марте 2023 года в том же селе. После этого на территории населенного пункта ввели карантин.

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