Пенсионер на «Тойоте» вылетел в кювет и наехал на дерево под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.

В Черепановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Там погиб 70-летний водитель «Тойоты Калдина».

– Мужчина 1953 года рождения ехал по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны г. Новосибирска в сторону г. Барнаула. На 96 км автодороги допустил съезд в правый кювет с последующим наездом на дерево, – рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В результате мощного удара водитель получил травмы, несовместимые с жизнь. Он погиб на месте ДТП.

По факту аварии проверку проводят в полиции.

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