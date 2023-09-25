Губернатора Андрея Травникова насторожили сроки выполнения благоустройства в НСО

Андрей Травников остался недоволен темпами работ по благоустройству. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о сроках выполнения благоустройства в регионе. Его возмутило, что работы на некоторых объектах планируют завершить до декабря. Тему обсудили на оперативном совещании 25 сентября.

Как сообщил замминистра ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров, в этом году должны благоустроить в общей сложности 185 объектов. 106 из них уже сдали, оставшиеся 79 объектов еще в процессе, их закончат благоустраивать к концу осени.

Андрей Травников остался недоволен темпами работ. Он акцентировал внимание на том, что лето закончилось, и скоро в регионе установятся холода.

− Мне сложно представить, как можно завершать объекты благоустройства в декабре. Что можно в декабре сделать, кроме формирования сугробов на объекте благоустройства? Поэтому просьба очень серьезно отнестись к этой теме, − высказался губернатор НСО.

Он подчеркнул, что на благоустройство выделено почти два миллиарда рублей.

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