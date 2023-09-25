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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 2:30

Мёртвую женщину нашли в запертой квартире на Демьяна Бедного в Новосибирске

Тело женщины обнаружили в закрытой квартире в Новосибирске
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Мёртвую женщину нашли в запертой квартире на Демьяна Бедного в Новосибирске.

Мёртвую женщину нашли в запертой квартире на Демьяна Бедного в Новосибирске.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жильцы дома на улице Демьяна Бедного в Новосибирске вызвали спасателей. Они сообщили, что их соседка не выходит на связь. Женщина не отвечала на звонки, не открывала дверь.

– Специалисты обеспечили доступ в квартиру. В помещении обнаружили тело женщины 1952 года рождения, – говорится в сводке МАСС.

М1ртвую пенсионерку передали сотрудникам полиции. Что стало причиной смерти пенсионерки, установит вскрытие.

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