Мёртвую женщину нашли в запертой квартире на Демьяна Бедного в Новосибирске.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жильцы дома на улице Демьяна Бедного в Новосибирске вызвали спасателей. Они сообщили, что их соседка не выходит на связь. Женщина не отвечала на звонки, не открывала дверь.
– Специалисты обеспечили доступ в квартиру. В помещении обнаружили тело женщины 1952 года рождения, – говорится в сводке МАСС.
М1ртвую пенсионерку передали сотрудникам полиции. Что стало причиной смерти пенсионерки, установит вскрытие.
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