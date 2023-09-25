Рыбак из Новосибирской области выловил гигантскую щуку весом более 13 килограмм. Фото: предоставлено Никитой Уржумовым.

Житель Новосибирской области выловил щуку-гиганта, когда рыбачил в Томской области. Вес рыбы, по словам мужчины, превысил 13 килограмм. О том, как удалось ее поймать, сибиряк рассказал КП-Новосибирск.

– Место, где я ее поймал, находится в 300-500км от Новосибирска. Это район Молчаново-Колпашево, – уточнил рыбак Никита, – Ловил на джиг головку 22 г плюс стрингер. П

Рыбак добавил, что щуку после улова он отпустил:

– Крупную обычно отпускаю обратно, после взвешивания и фото. Какую-то часть берём угостить родственников и знакомых. Но эту я выпустил обратно. Она продолжит жить и радовать рыбаков своими поклевками, – поделился сибиряк.

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