В Новосибирске на крыше парковки обнаружили тело женщины

На месте происшествия работали следователи.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске на крыше парковки, расположенной у многоэтажки по адресу микрорайон Горский, 67, обнаружили тело человека. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
Все произошло поздно вечером в воскресенье, 24 сентября. По словам очевидцев, на место прибыли бригады спецслужб.
Как рассказали КП-Новосибирск в СУ СК РФ по региону, было найдено тело женщины. По данному факту проводится проверка.
− Следователи провели осмотр места происшествия, изучаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, − сообщили КП-Новосибирск в Следственном комитете.
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