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НовостиПроисшествия24 сентября 2023 14:05

В Новосибирске неизвестный устроил массовое ДТП на Затулинке

Его так и не удалось поймать
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Машина виновника оказалась в кустах. Фото: Telegram-канал «Акатуйский»

Машина виновника оказалась в кустах. Фото: Telegram-канал «Акатуйский»

В Новосибирске неизвестный устроил массовое ДТП на Затулинке. Инцидент произошел на улице Виктора Уса около дома № 15.

- Водитель был за рулем машины «Kia». Пострадали 6 автомобилей, - сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

Как сообщают очевидцы, машину виновника аварии нашли в кустах около соседнего дома. У нее была разбита передняя часть.

На место выезжали сотрудники ГИБДД.

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