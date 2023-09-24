Машина виновника оказалась в кустах. Фото: Telegram-канал «Акатуйский»
В Новосибирске неизвестный устроил массовое ДТП на Затулинке. Инцидент произошел на улице Виктора Уса около дома № 15.
- Водитель был за рулем машины «Kia». Пострадали 6 автомобилей, - сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».
Как сообщают очевидцы, машину виновника аварии нашли в кустах около соседнего дома. У нее была разбита передняя часть.
На место выезжали сотрудники ГИБДД.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер