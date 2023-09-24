Девушка написала заявление в полицию.
Фото: Влад Комяков
Трое неизвестных напали на девушку в центре Новосибирска. Инцидент произошел ночью 23 сентября на улице Коммунистической. Она написала заявление в полицию.
- Ночью в отдел полиции поступило сообщение о конфликте. На место выезжали сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
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