Девушка написала заявление в полицию. Фото: Влад Комяков

Трое неизвестных напали на девушку в центре Новосибирска. Инцидент произошел ночью 23 сентября на улице Коммунистической. Она написала заявление в полицию.

- Ночью в отдел полиции поступило сообщение о конфликте. На место выезжали сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

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