Под Новосибирском на Гусинобродском шоссе столкнулось два авто

Информации о пострадавших не поступало. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

Под Новосибирском столкнулись два автомобиля. ДТП произошло днем 24 сентября на Гусинобродском шоссе.

- Один автомобиль оказался перевёрнутым в кювете, а у второго серьёзно повреждена передняя часть кузова, - сообщают подписчики группы «АСТ-54».

По предварительной информации, пострадавших нет.

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