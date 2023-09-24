Под Новосибирском на Гусинобродском шоссе столкнулось два авто

Информации о пострадавших не поступало. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"
Под Новосибирском столкнулись два автомобиля. ДТП произошло днем 24 сентября на Гусинобродском шоссе.
- Один автомобиль оказался перевёрнутым в кювете, а у второго серьёзно повреждена передняя часть кузова, - сообщают подписчики группы «АСТ-54».
По предварительной информации, пострадавших нет.
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