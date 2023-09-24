Новая разметка в Академгородке может стать причиной пробок

Новая разметка вызвала вопросы у жителей Академгородка. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Академгородке нанесли новую разметку на улице Морской проспект. Теперь на дороге нарисованы две сплошные.

- Кто подскажет почему на повороте к поликлиники на Морском проспекте, нанесли разметку две сплошные линии? Как повернуть на машине к поликлинике? – интересуется в группе «Сообщество Академгородка» одна из жительниц района.

В Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса объяснили, почему там нанесли именно такую разметку.

- На указанном участке дорожная разметка на проезжей части определена в соответствии с проектом организации дорожного движения, утвержденным в установленном порядке. Причинами могут являться только изменение нормативных требований к дорожной разметке и правилам её применения, изменение геометрических параметров автомобильной дороги или изменение в организации дорожного движения, - ответили представители мэрии в сообществе на возмущения граждан.

Как отметили в ведомстве, корректировок пока что не планируется.

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