В области низкая заболеваемость коронавирусом.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Минздрав Новосибирской области не вводит ограничения из-за COVID-19. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
- Никаких дополнительных ограничительных мер, в том числе карантина, в медицинских организациях Новосибирской области не вводилось, - говорится в сообщении.
Сейчас в стационарах региона продолжают действовать профилактические меры, которые не дают распространиться коронавирусу.
Так же в ведомстве отметили, что заболеваемость COVID-19 в области низкая.
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