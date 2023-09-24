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НовостиОбщество24 сентября 2023 5:19

Минздрав Новосибирской области не вводит ограничения из-за COVID-19

В ведомстве ответили, что ситуация с заболеваемостью не обостряется
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В области низкая заболеваемость коронавирусом.

В области низкая заболеваемость коронавирусом.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минздрав Новосибирской области не вводит ограничения из-за COVID-19. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Никаких дополнительных ограничительных мер, в том числе карантина, в медицинских организациях Новосибирской области не вводилось, - говорится в сообщении.

Сейчас в стационарах региона продолжают действовать профилактические меры, которые не дают распространиться коронавирусу.

Так же в ведомстве отметили, что заболеваемость COVID-19 в области низкая.

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