«Мужики, гоните его»: в Новосибирской области медведь перегородил дорогу поезду

Медведь перегородил дорогу поезду. Фото: скриншот из видео

В Новосибирской области медведь перегородил дорогу поезду. Он вышел на пути на перегоне Барабинск-Труновское ночью 24 сентября. Об этом сообщают очевидцы.

- Мужики, гоните его! Ему сигналят, он не уходит, – говорят очевидцы на видео.

На кадрах видно, что медведь не сильно торопился освобождать путь поезду. Он спокойно занимался своими делами и никуда не планировал уходить.

Так же на кадрах видна машина полиции. Видимо, сотрудники выезжали на место.

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