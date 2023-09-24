«Мужики, гоните его»: в Новосибирской области медведь перегородил дорогу поезду

Медведь перегородил дорогу поезду. Фото: скриншот из видео
В Новосибирской области медведь перегородил дорогу поезду. Он вышел на пути на перегоне Барабинск-Труновское ночью 24 сентября. Об этом сообщают очевидцы.
- Мужики, гоните его! Ему сигналят, он не уходит, – говорят очевидцы на видео.
На кадрах видно, что медведь не сильно торопился освобождать путь поезду. Он спокойно занимался своими делами и никуда не планировал уходить.
Так же на кадрах видна машина полиции. Видимо, сотрудники выезжали на место.
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