Первый бар был открыт в феврале. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске певица Анна Асти открыла бар. Он находится в центре города на улице Красный проспект.

Известно, что первый бар открылся в Санкт-Петербурге. Несколько недель назад прошло техническое открытие в Новосибирске. Сибиряков пригласили протестировать кухню и авторские коктейли.

Новый бар будет работать ежедневно с 18.00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber