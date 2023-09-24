Первый бар был открыт в феврале.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске певица Анна Асти открыла бар. Он находится в центре города на улице Красный проспект.
Известно, что первый бар открылся в Санкт-Петербурге. Несколько недель назад прошло техническое открытие в Новосибирске. Сибиряков пригласили протестировать кухню и авторские коктейли.
Новый бар будет работать ежедневно с 18.00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер